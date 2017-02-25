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Во Франции объявили победителей кинопремии «Сезар»

  • 25.02.2017, 8:27
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Фото: academie-cinema.org

В Париже объявили победителей французской кинопремии «Сезар», лучшим фильмом признана кинокартина «Она» режиссера Пола Верховена.

Об этом сообщается на сайте премии.

Актриса Изабель Юппер, которая сыграла главную роль в кинокартине, признали лучшей актрисой.

В номинации «Лучший зарубежный фильм» победу одержал фильм «Я, Дэниэл Блейк» режиссера Кена Лоуча. За эту киноленту британский режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» на 69-м Каннском фестивале в мае прошлого года.

Актер Гаспар Ульель, который снялся в картине Ксавье Долана, выиграл в номинации «Лучшая мужская роль», а награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Джеймс Тьерре, сыгравший в фильме «Шоколад».

Обладателем «Почетного Сезара» стал американский актер и режиссер Джордж Клуни.

Кинопремия «Сезар» ежегодно вручается во Франции с 1976 года. Члены жюри Французской академией кинематографических искусств и техники определяют победителей путем тайного голосования.


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