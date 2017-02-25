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Во Франции начато следствие против жены Фийона

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  • 25.02.2017, 12:11
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Франсуа Фийон

Кандидата в президенты Франции преследуют скандалы.

Финансовая прокуратура Франции решила начать предварительное следствие в связи с возможными финансовыми махинациями, в которых подозревается супруга кандидата в президенты страны от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона.

Об этом сообщает DW.

Материалы по делу переданы судебному следователю.

В числе прозвучавших в отношении Пенелопы Кэтрин Кларк обвинений — нецелевое использование средств и незаконное обогащение.

Следователи подозревают жену Фийона в фиктивном трудоустройстве и занятии парламентской должности без исполнения соответствующих обязанностей. За 15 лет ей из средств налогоплательщиков могли быть перечислены около 680 тыс. евро за вычетом соответствующих социальных взносов.

Еще порядка 100 тыс. евро Пенелопа Кэтрин Кларк могла заработать в 2012—2013 годах в качестве сотрудницы журнала Revue des Deux Mondes, принадлежащего одному из друзей Фийона.

Сам экс-премьер все обвинения в адрес своей супруги отвергает, утверждая, что она действительно работала в этой должности, а не числилась в штате для получения оклада. Фийон считает, что против него ведется целенаправленная кампания с целью помешать ему стать президентом.

Ранее Фийон извинился перед нацией за скандал, в котором оказалась замешана его жена, однако подтвердил свое дальнейшее участие в выборах.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля.


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