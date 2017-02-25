ХДС выдвинула Меркель на пост канцлера Германии 25.02.2017, 20:23

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Делегаты ХДС из Мекленбурга - Передняя Померания выбрали Ангелу Меркель лидером предвыборного списка на осенних выборах в бундестаг.

Ангела Меркель (Angela Merkel) подавляющим большинством голосов избрана лидером предвыборного списка партии Христианско-демократический союз (ХДС) в земле Мекленбург - Передняя Померания на сентябрьских выборах в бундестаг. За главу правительства и председателя ХДС в субботу, 25 февраля, проголосовали 95 процентов делегатов, сообщает DW.

Именно в Мекленбурге - Передней Померании находится избирательный округ Ангелы Меркель, охватывающий города Штральзунд, Грейфсвальд и остров Рюген. Ангела Меркель впервые приняла участие в выборах в бундестаг от этого округа в 1990 году, вскоре после того как на эти территории была распространена избирательная система ФРГ, и с тех пор выдвигается от него каждые четыре года. Выборы 2017 года станут ее восьмой избирательной кампанией в этом регионе.

Опасный соперник

После того как Мартин Шульц (Martin Schulz) стал кандидатом на пост федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии (СДПГ), рейтинги социал-демократов неуклонно растут. В конце февраля социал-демократы впервые с октября 2006 года обогнали своих конкурентов из блока ХДС и ХСС в рейтингах популярности.

В своей субботней речи в Штральзунде Ангела Меркель заявила, что пока другие партии дерутся за право распределения бюджетных денег, ХДС размышляет о том, как пополнить бюджет, в частности, как привлечь налоговые поступления.