Видеохит: В матче НХЛ на лед выпустили пингвинов 26.02.2017, 18:22

Скриншот: youtube.com

Птицы вразвалку прогулялись по льду и сорвали овации зрителей.

В Питтсбурге перед матчем НХЛ на лед вышли семь пингвинов из городского зоопарка, cообщает официальный сайт лиги.

Птицы, с любопытством озираясь вокруг, вразвалку прогулялись по льду и сорвали овации зрителей.

В зоопарке пингвинов назвали в честь действующих обладателей Кубка Стэнли: Кросби, Кессел, Кунитц, Летанг, Салли, Мюррей и Малкин.

Поединок проходил между командами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз», символом которой является пингвин. Встреча закончилась победой «пингвинов» со счетом 4:2.