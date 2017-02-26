закрыть
26 февраля 2017, воскресенье, 23:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Артем Лукьяненко: Мелодия и припев «Гісторыi майго жыцця» мне приснились

  • 26.02.2017, 22:55
Фото: CTV NEWS

Участник группы Navi, рассказал, как родилась песня, с которой группа выступит на «Евровидении» в Киеве.

Мелодия и припев белорусской песни «Гісторыя майго жыцця» на «Евровидении-2017» приснились участнику группы Navi и автору этой песни Артему Лукьяненко.

Об этом он рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ, сообщает БелТА.

«У меня есть такая привычка - всегда держать при себе диктофон. Строки могут придти неожиданно. Немного мелодии и припева (песни «Гісторыя майго жыцця» - Прим.) мне действительно приснилось. Я проснулся, напел ее, и снова заснул», - рассказал певец.

Он отметил, что все слова и песня потом были написаны одним махом. «Вероятно, так и рождаются песни, которые могут зацепить людей», - уверен Артем Лукьяненко.

Как сообщалось, путевку на «Евровидение-2017» от Беларуси выиграла группа Navi. Артем Лукьяненко и Ксения Жук исполнят песню «Гiсторыя майго жыцця» на белорусском языке.

Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в украинской столице с 9 по 13 мая.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию