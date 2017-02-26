Артем Лукьяненко: Мелодия и припев «Гісторыi майго жыцця» мне приснились 26.02.2017, 22:55

Фото: CTV NEWS

Участник группы Navi, рассказал, как родилась песня, с которой группа выступит на «Евровидении» в Киеве.

Мелодия и припев белорусской песни «Гісторыя майго жыцця» на «Евровидении-2017» приснились участнику группы Navi и автору этой песни Артему Лукьяненко.

Об этом он рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ, сообщает БелТА.

«У меня есть такая привычка - всегда держать при себе диктофон. Строки могут придти неожиданно. Немного мелодии и припева (песни «Гісторыя майго жыцця» - Прим.) мне действительно приснилось. Я проснулся, напел ее, и снова заснул», - рассказал певец.

Он отметил, что все слова и песня потом были написаны одним махом. «Вероятно, так и рождаются песни, которые могут зацепить людей», - уверен Артем Лукьяненко.

Как сообщалось, путевку на «Евровидение-2017» от Беларуси выиграла группа Navi. Артем Лукьяненко и Ксения Жук исполнят песню «Гiсторыя майго жыцця» на белорусском языке.

Международный конкурс песни «Евровидение-2017» пройдет в украинской столице с 9 по 13 мая.