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Северокорейский диктатор испугался своих спецслужб

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  • 28.02.2017, 8:38
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В КНДР казнены пять высокопоставленных сотрудников министерства государственной безопасности.

В КНДР приведены в исполнение смертные приговоры в отношении пятерых высокопоставленных сотрудников спецслужб, которых обвиняли в подготовке неверных отчетов для лидера страны Ким Чен Ына.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на разведслужбу Южной Кореи (перевод – interfax.ru).

Никаких подробностей о тематике отчетов и о том, каким образом была получена эта информация, южнокорейская разведка не привела.

По некоторым данным, эти пять сотрудников имели отношение к министерству государственной безопасности КНДР, руководитель которого Ким Вон Хон недавно был снят с должности по обвинениям в коррупции, превышении служебных полномочий и применении пыток.


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