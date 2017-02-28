Воспитатель детсада рассказала о «принципиальных» родителях, поборах и проверках 28.02.2017, 12:28

Марина не скрывает: система далека от совершенства.

Марина — воспитатель и мама в одном лице. Поэтому может примерить обе роли. Она не скрывает: система далека от совершенства, но родители могли бы быть и адекватнее.

Зарплата молодого воспитателя детского сада при графике ниже стахановского не превышает 400 рублей. Потом специалист взрослеет, матереет, обрастает категориями. За это получает еще рублей 50. В общем, воспитатели тоже стремятся к «по 500», но в рублях. Это важно знать о людях, которым вы доверяете своих детей, пишет onliner.by.

— Я не жалуюсь, — уверяет Марина. — Хотя есть на что. Но дети дают моей работе удивительный заряд. И проблемы все не в них, а во взрослых. Многие оставляют ребенка в саду, а вместе с ним подбрасывают и собственное чувство ответственности. Потом они же найдут на кого переложить воспитание в школе, вузе. И в итоге получат не того, кого им хотелось бы видеть рядом с собой в старости. А все кругом будут виноваты.

В группе детского сада не может быть все спокойно. Дети — это такое же общество, как и наше, только более яркое. Они тоже учатся общаться и решать проблемы. Недавно моего ребенка покусал друг. Они полдня ругались, а в конце уже снова обнимались и вместе катали машинки: смогли договориться и простить.

— Один день в яслях стоит 2,44 рубля, в саду — 2,94. Каждый месяц мы сдаем табели, и родители оплачивают только посещенные дни. Формально платят только за питание. Можно взять еще платные кружки, но юридически все остальное бесплатно…

Бесплатно… Деньги выделяют, но их не хватает. И все об этом знают. Дадут моющих средств на квартал — вот, экономь. Потому что хватает на неделю-две.

— Приходят 1 сентября родители — с чего вы начинаете?

— Сначала надо создать родительский комитет из 4—5 человек. Это не всегда самые яркие люди — просто те, которые согласны. Через них я буду доносить свою информацию и просьбы до всех.

Обычно в начале года мы собираем 25—30 рублей на моющие средства и канцтовары (их в бюджете нет по умолчанию): карандаши, бумагу, пластилин. То есть занятия в планах есть, а материалов нет.

Раньше мы готовили для родительского комитета список: столько-то бумаги, столько-то моющих средств, столько-то пластилина. Покупайте, приносите — мы больше не пристаем. Но столкнулись с проблемой. Приходит проверка: «Что у вас здесь за склад? Не положено». Значит, надо покупать по ходу. Кто будет это делать? Согласитесь, всем удобнее, если собранные деньги находятся у воспитательницы, которая не просит и ждет, а идет в магазин и покупает. Это я и как мама говорю.

— Вопрос контроля над деньгами у родителей возникает?

— Конечно, он обязан возникнуть! Контролировать надо. Потому что если начинают спускать на доверии, то сразу появляются ситуации: а давайте соберем еще по 20 рублей, а давайте еще по 30. Чтобы не было вопросов, достаточно вклеивать в тетрадь чеки — все видно, любой может проверить.

— У вас не было конфликтов и подозрений?

— Нет, но в системе они, конечно, бывают. «Да мы же собирали на игрушки полгода назад!» У взрослых иногда отключается способность масштабировать: у вас дома игрушки тоже ломаются, а здесь это происходит в 20 раз быстрее. Благо есть «Полесье» — надежная пластиковая мощь.

— А есть бюджет, выделяемый на игрушки?

— Есть, но маленький.

— Сколько в итоге родителям нужно сдать за год, не считая официальных расходов на питание?

— 40—80 рублей. Получается примерно 13-й месяц.

В группе обычно три работника: два воспитателя и няня. Несколько раз в год (по праздникам) родительский комитет собирает деньги на подарки сотрудникам. Ну, традиция такая.

— Что надо дарить?

— Обычно это наборы шоколад/чай, цветы. Сейчас удобно дарить сертификаты — обычно на 50 рублей. Мой самый крутой подарок — большая коробка конфет, букет и шампанское. Деньги принимать нельзя.

— А если ничего не подарят?

— Не катастрофа. Неприятно, если старалась, а тебя забыли. Но мести не будет, конечно.

— Что-то изменилось после утверждения новых правил, запрещающих родительским советам собирать деньги?

— Ничего. Попечительский совет собирал безналичные деньги и раньше, но с большим трудом. Потому что они не целевые, не на конкретные нужды твоего ребенка. Это как отчисления на капремонт.

Дедов Морозов тоже запретили нанимать — и что? А кто будет устраивать праздник? Я вроде как понимаю цель запрета. Но он бьет не только по нарушениям, но и по здравому смыслу. Все равно находят того Деда Мороза, который устраивает. Долларов 40 вроде бы последний раз стоил.

— Что вы делаете с родителями, которые не платят?

— Такие есть в каждой группе. Есть те, у кого нет денег. Многие признаются в этом и просят перенести выплату на следующий раз. А есть такие, которые принципиально не сдают. Ни на что.

Особенно тяжело в яслях. Я говорю: «Пустая группа, давайте купим игрушек, пособий, настольных игр». Родители отвечают: «А зачем? Мы тут всего на полгода». Хочется сказать: «А что ваш ребенок будет делать здесь полгода?» Между прочим, здесь он проведет времени больше, чем дома или чем вы на работе.

— Недавно получили письмо от молодого папы, которого в группе буквально пристыдили доской позора. Он же уперся и отказывался скидываться на пылесос. Мол, влажную уборку тряпкой никто не отменял. Кто прав?

— Вообще-то, влажная уборка делается вместе с пылесосом. Сложный вопрос. Конечно, никто на грязном ковре валяться не будет, уберут как-нибудь. Но родителям в группе лучше как-то договариваться, конечно. Если не скидываться, то всем. Можно сходить к заведующей с коллективным ультиматумом — она должна постараться, ведь деньги на пылесос должны найти в локальном бюджете.

У меня никогда такие конфликты не разгорались. Можно же до маразма дойти: запретить ребенку, родители которого не скинулись на пылесос, играть на чистом ковре… Ребенок-то в чем виноват? Были бы у него деньги, он бы скинулся, скорее всего.

— Марина, скажите честно: надо отдавать ребенка в сад или при возможности лучше обойти стороной?

— Обязательно отдавать. И в ясли. Мы хорошо видим, что чем старше появляется ребенок, тем больше у него стресс при появлении в группе. Частные детские сады — тоже хорошо. В муниципальных уровень не ниже, но возможностей меньше. Поэтому, если деньги позволяют, не задумывайтесь.

— Как определить хорошего воспитателя?

— Идите в ближайшую песочницу, где «тусят» родители. Собирайте отзывы и помните, что выбирать нужно не детский сад, а «тетю воспитателя».

— Воспитатели постарше — опытнее, мудрее, лучше. Верно?

— Теоретически. На практике многие давно выгорели и потеряли интерес: идите играть в песочницу, а я еще чаю выпью. Молодежь без опыта и часто без образования, зато с энтузиазмом.

— Сколько детей можно эффективно воспитывать в группе?

— В яслях — около 15 человек, во взрослой группе — 25. То, что в новых микрорайонах воспитатели групп из 40 детей звонят родителям и чуть ли не просят не приходить, — печаль.

— Если бы вы стали большим начальником, то что изменили бы?

— Потрудилась бы над согласованностью и постановкой единых целей. У нас к каждой проверке своя подготовка. Приходят инспекторы МЧС — сворачиваем ковры, уходят — разворачиваем. Перед Новым годом ездит другая проверка и смотрит, украшены ли окна. Да делают все праздник, что там смотреть?

Однажды родители передали искусственную елку, которая стала не нужна после покупки новой. У детей была неделя радости и экстаза. Они лепили, вырезали, украшали — все на елку повесили. Никаких дорогущих игрушек, только белая бумага.

— Каждое поколение ворчит. Скажите и вы: дети стали хуже?

— Дети — это мы, наше отражение. У них нет мобильных телефонов, но они ходят с игрушечными, держат их, как родители, и с серьезным лицом спрашивают, почему это в детском саду нет Wi-Fi. Вот родителям бы понтов поменьше. Права у всех резко появились, а про обязанности быстро забыли. Вместо того чтобы поговорить с воспитателем, звонят в исполком. Это же ничего не меняет!

Я бы хотела, чтобы труд воспитателя начали ценить взрослые люди, родители, потому что дети ценят, любят и благодарят — своими искренними улыбками и объятиями. Чтобы эти взрослые родители задумались о сотрудничестве с воспитателем, детским садом, о том, что их чадо очень быстро растет и тоже взрослеет.