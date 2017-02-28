Февральская революция и другие попытки выбраться из Орды 4 Антон Носик, «Эхо Москвы»

28.02.2017, 13:16

1,863

За 200 лет становления демократии на Западе Россия упорно экспериментировала с разными формами ордынского абсолютизма.

Февральская революция 1917 года — явление того же порядка, что и реформы Сперанского, правление Александра II, Манифест 17 октября, хрущевская оттепель и горбачевско-ельцинская перестройка.

То есть это была одна из полудюжины неудавшихся попыток свернуть Россию с ордынской государственной модели на европейский путь, превратить верховную власть в стране из подобия ханской ставки в конституционную монархию или даже парламентскую республику.

Внешние причины, в каждом случае помешавшие такому повороту осуществиться, были различны: Александр I сам испугался реформ, Александра II убили народовольцы, политическим преобразованиям 1905 года очень кстати помешала война. Временное правительство свергли агенты спецслужб Германии, которой необходимо было любой ценой вывести Россию из коалиции победителей Первой мировой. Хрущева сожрали соратники, а Горбачев с Ельциным сами так толком и не поняли, какой государственный строй пытаются установить взамен привычной и понятной обоим ордынской модели. Горбачев мечтал ценой реформ сохранить СССР, и подал в отставку сразу же после его самороспуска; Ельцин хотел построить в России демократию, но такую, при которой президент оставляет за собой право расстреливать парламент из танков и сам себя избирать на новый срок, покуда не найдет наследника по душе.

Можно каждую из этих причин считать исторической случайностью, но результат выглядит скорее закономерно.

За те 200 лет, в которые Европа и Америка строили механизмы конституционной демократии, отлаживали сдержки и противовесы, учились обеспечивать независимость судов и сменяемость власти, Россия упорно экспериментировала с разными формами ордынского абсолютизма.

Так что мы не можем сегодня даже сказать, с оглядкой на двухвековой опыт, а как могла бы сложиться здесь жизнь, если б хоть одну из конституционных моделей государства тут удалось бы внедрить — ненадолго, лет хоть на 10.

Антон Носик, «Эхо Москвы»