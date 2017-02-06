закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 19:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Могилевчанин предложил создать добровольческий батальон «Машека» для защиты от РФ

9
  • 6.02.2017, 16:22
  • 9,641
Володар Цурпанов
Фото: facebook

Правозащитник из Могилева Володар Цурпанов считает, что момент для создания добробатов уже настал.

Могилевский правозащитник Володар Цурпанов предложил создать батальон из добровольцев «Машека» и объявить в него набор. По мнению активиста, Россия угрожает территориальной целостности Беларуси. Эта угроза вынуждает к превентивным мерам защиты, сообщает «Радыё Свабода».

Цурпанов просит включить его в батальон добровольцев «Машека» и назначить исполняющим обязанности командира или начальника штаба.

«Для создания добробата есть все основания, - считает правозащитник. - Поэтому я решил помочь защитить суверенитет страны».

По мнению Володара, события в Украине, наблюдение и анализ ситуации, а также анализ прогнозов относительно возможной аннексии Россией Беларуси не оставляют сомнений относительно намерений соседнего государства:

«Кроме официальной линии, нужно еще и людей пробудить. Если такая деятельность наберет соответствующий напор, огласку, то это будет достаточным сигналом для нашего потенциального врага, что здесь Крыма-2 не получится», - уверен правозащитник.

Обращение со своей инициативой активист направил главе районной администрации Могилева, но тот отписал, что такие вопросы не в его компетенции. Теперь Володар ожидает, что ему ответит руководитель городского исполкома Владимир Цумарев или председатель облисполкома Владимир Доманевский.

Тем временем в Беларуси активизировали подготовку территориальной обороны. Резервистов начали забирать на военные сборы. Те, кто столкнулся с призывом в армию, говорят, что на сборы берут резервистов, которых не вызвали последние несколько лет.

Напомним, что 14 декабря 2016 года Военная комиссия БНК обратилась в Министерство обороны Беларуси с программой по укреплению обороноспособности Беларуси, состоящей из 8-ми пунктов. После отказа министра обороны Андрея Равкова сотрудничать с белорусскими патриотами в этом направлении, Николай Статкевич заявил, что теперь вопросами защиты страны от агрессии со всех направлений будет заниматься Военная комиссия БНК.

В конце января Военная комиссия Белорусского национального конгресса начала создание региональных военных комиссий во всех районах Беларуси.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет