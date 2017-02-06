Могилевчанин предложил создать добровольческий батальон «Машека» для защиты от РФ 9 6.02.2017, 16:22

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Володар Цурпанов

Фото: facebook

Правозащитник из Могилева Володар Цурпанов считает, что момент для создания добробатов уже настал.

Могилевский правозащитник Володар Цурпанов предложил создать батальон из добровольцев «Машека» и объявить в него набор. По мнению активиста, Россия угрожает территориальной целостности Беларуси. Эта угроза вынуждает к превентивным мерам защиты, сообщает «Радыё Свабода».

Цурпанов просит включить его в батальон добровольцев «Машека» и назначить исполняющим обязанности командира или начальника штаба.

«Для создания добробата есть все основания, - считает правозащитник. - Поэтому я решил помочь защитить суверенитет страны».

По мнению Володара, события в Украине, наблюдение и анализ ситуации, а также анализ прогнозов относительно возможной аннексии Россией Беларуси не оставляют сомнений относительно намерений соседнего государства:

«Кроме официальной линии, нужно еще и людей пробудить. Если такая деятельность наберет соответствующий напор, огласку, то это будет достаточным сигналом для нашего потенциального врага, что здесь Крыма-2 не получится», - уверен правозащитник.

Обращение со своей инициативой активист направил главе районной администрации Могилева, но тот отписал, что такие вопросы не в его компетенции. Теперь Володар ожидает, что ему ответит руководитель городского исполкома Владимир Цумарев или председатель облисполкома Владимир Доманевский.

Тем временем в Беларуси активизировали подготовку территориальной обороны. Резервистов начали забирать на военные сборы. Те, кто столкнулся с призывом в армию, говорят, что на сборы берут резервистов, которых не вызвали последние несколько лет.

Напомним, что 14 декабря 2016 года Военная комиссия БНК обратилась в Министерство обороны Беларуси с программой по укреплению обороноспособности Беларуси, состоящей из 8-ми пунктов. После отказа министра обороны Андрея Равкова сотрудничать с белорусскими патриотами в этом направлении, Николай Статкевич заявил, что теперь вопросами защиты страны от агрессии со всех направлений будет заниматься Военная комиссия БНК.

В конце января Военная комиссия Белорусского национального конгресса начала создание региональных военных комиссий во всех районах Беларуси.