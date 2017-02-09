Особенности коррупции и кадровой политики города шахтеров Александр Молочко

9.02.2017, 18:55

Солигорск – город шахтерской славы и больших рублево-валютных траншей, потоков, поступлений и отчислений.

В конце уже минувшего 2016 года по стране прокатилась волна антикоррупционных задержаний и арестов с сопутствующим им возбуждением уголовных дел. Под удар раскрутившегося маховика борьбы с коррупцией попали региональные управленцы государственных учреждений, должностные лица районных и областных администраций, руководители «Беларусьфильма» и института НАН, были осуществлены задержания и аресты должностных лиц ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш».

В начале минувшего года в антикоррупционные жернова попали и приближенные к верховному правителю олигархи. Полнейший набор…

Но, как ни печально это звучит, всё это является свидетельством не силы и мощи правоохранительной системы нашей страны, а её тотальной слабости и бессилия. Почему слабости и бессилия? Да потому, что правоохранители на местах по большей части всё обо всех знают: кто кому занес, куда положил, кому «откатил», кому «подарил», где «отпилил» и т.д.. Список терминов можно продолжать, наверное, до бесконечности, ибо отечественная система государственного управления освоила большое количество схем и афер в области «освоения» государственных средств и использования в личных целях своего служебного положения. Правоохранители все знают, возможно, копят «компру» и материал, но молчат и хода им не дают. Не дают хода по трем причинам.

Причина первая – сами получают и являются «крышей». Причина вторая – боятся столкнуться в противостоянии с более высокопоставленной «крышей». И причина третья, самая маловероятная, ибо основана на представлении того, что в наших правоохранительных органах остались ещё честные люди – боятся просто посягнуть на власть, поскольку вся система власти и государственного управления пропитана коррупционной составляющей, а, следовательно, является ее основой. И тут, поди, да разбери, кого можно трогать, а кого нельзя. А вот если есть команда с самого верха – совсем другой разговор. Уже не так страшно…

Руководители на местах – «местные князьки» со своими приближенными, членами семей, друзьями и просто верными подручными, от высшей власти в стране по всей этой самой стране получают «ярлыки на княжение» и управление, а, следовательно, и кормление. На местах они держат «народец» в ежовых рукавицах, за счет силовых правоохранительных структур, обеспечивают нужный результат на выборах, в том числе и за счёт правоохранительных органов, а за это дополнительно кормятся сидя на коррупционных схемах своих регионов, но уже при полном попустительстве этому вышеупомянутых правоохранительных органов. Вот и вся премудрость – так повелось еще с древнейших времён, и ничего не изменилось в 21-ом веке сегодня в нашем подобии на государство. И если где-то кого-то арестовывали, то только лишь потому, что заворовался, совсем заврался, перешёл грань, перестал делиться и учитывать интересы вышестоящих, исчерпал доверие и баланс и т.д. и т.п.. Так было до недавнего времени, но то, что произошло в конце минувшего года, совсем другой разговор.

Деньги в стране закончились, и у верховного правителя начали сдавать нервы. Нервы сдали из-за «прожорливой саранчи», которая засела во всех властных кабинетах страны и крупных предприятий, находящихся на последнем издыхании.

Государственная кормушка сократилась до мизерных масштабов, а «прожорливой саранче» все мало и аппетит никак не может сократиться. Она будет жрать и дальше, ибо не связывает себя с благополучием народа и страны. На народ «прожорливая саранча» уже давно наплевала, осознав, что он «народец», а интересов страны для не нее не существует, поскольку за последние двадцать лет выстраивалась лживая идеология с лживой государственностью, не основанной на родном языке, культуре, правдивой истории народа и страны. За этот период выросло еще одно целое поколение беспринципных псевдограждан страны, готовых продать все за то, чтобы присосавшись к государственной кормушке за лояльность сосать из неё до бесконечности в свое благо и удовольствие. Вот только кормушка по всей стране с каждым днём становится всё меньше, а нервы и терпение верховного правителя не безграничны… И когда от кормушки ничего не остаётся, верховные правители из истории обычно начинали пожирать своих ставленников на местах, жёстко с ними расправляясь и забирая последнее, дабы себе по максимуму продлить временной период существования.

Есть еще один отрицательный фактор в данном вопросе для верховного правителя. Если система выстраивается по вышеизложенному принципу, то «удельные князьки» начинают откровенно наглеть и беспределить на местах. Исключением в этом случае не является и мой родной город Солигорск – город шахтерской славы и больших, по республиканским меркам, рублево-валютных траншей, потоков, поступлений и отчислений.

Начнем с истории в области показательной или показушной профилактики правонарушений в сфере коррупции…

В Солигорске в конце 2016 года к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима приговорен бывший главный врач Солигорской ЦРБ Лапусто Александр Антонович. Бывший главврач Солигорской ЦРБ был осужден по двум статьям УК РБ, ст.ст. 427, 428 – служебный подлог и служебная халатность.

До 2014 года Солигорской ЦРБ, в тот момент времени, когда Александр Антонович занимал пост главного врача, были выделены денежные средства в размере более 3 млр. белорусских рублей (до деноминации) для осуществления ремонтных работ. Закупка необходимых материалов была осуществлена с грубейшими нарушениями и без оформления соответствующей документации. Иными словами, главврачом Солигорской ЦРБ при закупке необходимых техники и материалов лоббировались интересы одного единственного поставщика в нарушение действующих внутренних служебных инструкций и распоряжений, а так же законодательства Республики Беларусь. В процессе расследования по данному факту был возбужден ряд уголовных дел в отношении еще нескольких должностных лиц из отдела материально-технического снабжения Солигорской ЦРБ, однако дела в отношении данных лиц были прекращены и в судебном процессе они проходили в статусе свидетелей.

В настоящее время все эти лица уже не являются работниками данного отдела, а занимают ответственные должности в иных государственных структурах, однако в том случае, когда приговор суда Солигорского района вступит в законную силу, уголовные дела в отношении данных лиц могут быть вновь возобновлены. Все должностные лица, являются супругами бывших работников правоохранительных органов и суда Солигорского района.

В государственных СМИ Солигорского района о данном судебном процессе и решении по нему старательно умалчивают. Оно и понятно. Лапусто Александр Антонович занимал пост главного врача Солигорской ЦРБ с 2005 по 2014 год, является организатором здравоохранения высшей квалификационной категории, врач-ортопед первой категории, кандидат медицинских наук, автор ряда публикаций в медицинских изданиях по вопросам травматологии и ортопедии, награжден медалью «За трудовые заслуги».

В июне 2012 года имя Александра Антоновича и информация о нем попали в рубрику альманаха «Славные сыны и дочери Беларуси». В мае 2012 года в СМИ появилась информация о том, что по рекомендации Управления Минского облисполкома во второй выпуск альманаха «Лучшие люди Беларуси» будет вписано имя главного врача Солигорской ЦРБ Александра Лапусто. Александр Лапусто был избран в качестве депутата Солигорского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва по Солигорскому избирательному округу №1. Вообщем «заслуженный» человек…

В 2014 году Александр Антонович был вынужден покинуть свой пост и некоторое время исполнял функции рядового врача-травмотолога. Уже тогда у правоохранительных структур Минской области в его адрес возник целый ряд вопросов и претензий, собственно именно поэтому он и покинул добровольно свою должность. На основании распоряжения председателя Солигорского районного исполнительного комитета Римашевского Александра Брониславовича от 18 марта 2015 года № 35-к на должность главного врача УЗ «Солигорская центральная районная больница» была назначена Ольга Викторовна Белоус. О значении и деятельности Ольги Викторовны в вертикали власти солигорщины чуть позже, как и о деятельности Римашевского Александра Брониславовича на посту председателя Солигорского районного исполнительного комитета.

Александр Молочко, ucpb.org