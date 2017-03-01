В минском метро умер человек 2 1.03.2017, 11:32

ЧП произошло на станции метро «Купаловская».

Сегодня утром на станции столичного метро умер человек, предварительно мужчина. Об этом tut.by сообщил очевидец и подтвердил пресс-секретарь подземки Андрей Кузьмин.

«Прямо сейчас на „Купаловской“ лежит труп, накрытый простыней», — сообщила около 10.55 читательница.

Пресс-секретарь минского метро Андрей Кузьмин рассказал, что по предварительной информации это был мужчина. Ему стало плохо в вагоне поезда. Его вывели на платформу и пытались оказать необходимую помощь, однако пассажир скончался.

«Задержек никаких нет, все поезда идут», — добавил Кузьмин.