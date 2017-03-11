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В апреле выйдут два новых альбома Дэвида Боуи

  • 11.03.2017, 14:10
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Дэвид Боуи
Фото: AP

Тираж альбомов с неизданными ранее песнями британского музыканта будет ограниченным.

22 апреля выйдут два альбома с неизданными ранее песнями Дэвида Боуи. Однако тираж их будет ограниченным, пишет The Guardian.

Первый альбом Cracked Actor - запись концертного тура Боуи 1974 года. Она выйдет на трех дисках. Он отличается от официального концертного сборника того же года David Live. На записи музыкант выступает с другим составом.

Второй альбом называется Bowpromo. Это переиздание редкого промо-альбома 1971 года. В его трек-листе - семь песен Боуи и пять песен британской актрисы и певицы Даны Гиллеспи. В переиздание включены только треки Боуи.

Bowpromo состоит из альтернативных версий песен, которые позже появятся на Hunky Dory, а также версии It Is Not Easy, которая в конечном итоге появится на The Rise and Fall of Ziggy Stardust и Spiders from Mars.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.


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