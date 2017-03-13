Navi приглашает на концерт перед отъездом на Евровидение 13.03.2017, 10:42

Уже 3 мая NaviBand опробует сцену Евровидения в Киеве на первой репетиции.

Накануне отъезда в Киев музыканты подготовили для своих белорусских слушателей и болельщиков настоящий подарок - большой сольный акустический концерт во Дворце культуры профсоюзов в Минске.

Лучшие песни, новые прочтения и живое звучание обещают музыканты своим зрителям на концерте 22 апреля.

- Этот концерт знаковый для нас, он будет большой поддержкой перед отъездом на Евровидение. Мы ему даже дали условное название «Наши проводы», - рассказывают NaviBand. - Обязательно споем песни и из нового альбома «Иллюминация». А вот от спецэффектов и декораций отказались, весь акцент сделаем на музыке. А специальный свет на сцене поможет создать нам уютную, камерную и можно сказать домашнюю атмосферу.

Напомним, NaviBand представят Беларусь на Евровидении с песней «Гiсторыя майго жыцця». На сцену Евровидения белорусы выйдут во второй части второго полуфинала, 11 мая.

Большой акустический концерт группы «NAVIBAND» состоится 22 апреля во Дворце культуры Профсоюзов.