закрыть
13 марта 2017, понедельник, 11:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Navi приглашает на концерт перед отъездом на Евровидение

  • 13.03.2017, 10:42

Уже 3 мая NaviBand опробует сцену Евровидения в Киеве на первой репетиции.

Накануне отъезда в Киев музыканты подготовили для своих белорусских слушателей и болельщиков настоящий подарок - большой сольный акустический концерт во Дворце культуры профсоюзов в Минске.

Лучшие песни, новые прочтения и живое звучание обещают музыканты своим зрителям на концерте 22 апреля.

- Этот концерт знаковый для нас, он будет большой поддержкой перед отъездом на Евровидение. Мы ему даже дали условное название «Наши проводы», - рассказывают NaviBand. - Обязательно споем песни и из нового альбома «Иллюминация». А вот от спецэффектов и декораций отказались, весь акцент сделаем на музыке. А специальный свет на сцене поможет создать нам уютную, камерную и можно сказать домашнюю атмосферу.

Напомним, NaviBand представят Беларусь на Евровидении с песней «Гiсторыя майго жыцця». На сцену Евровидения белорусы выйдут во второй части второго полуфинала, 11 мая.

Большой акустический концерт группы «NAVIBAND» состоится 22 апреля во Дворце культуры Профсоюзов.


Мнение

Пора выходить из тупика
Пора выходить из тупика Михаил Пастухов
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные