«Белорусы еще больше рассердились на власть» 16 17.03.2017, 9:45

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Фото: svaboda.org

На День Воли 25 марта в Минске выйдут даже те, кто до этого времени колебался.

Об этом «Радыё Свабода» заявили активисты оппозиционных организаций.

Активист БХД Денис Садовский, который фактически возглавил «Марш нетунеядцев» в Минске 15 марта уверен: «По содержанию и количеству основной будет акция 25 марта. Как будут дальше развиваться события в стране, зависит от количества участников на акции 25 марта».

Он также добавил, что «Марши нетунеядцев», прошедшие 15 марта в Гродно и Могилеве, стали рекордными по количеству для этих городов.

Представитель Партии БНФ Дмитрий Касперович сказал, что власти напуганы масштабом народных протестов.

«Власти продемонстрировали страх. Брутально хватали абсолютно мирных людей, которых сейчас судят и дают административные аресты. Такая логика властей. Но по реакциях в социальных сетях я вижу, что люди только больше рассердились на такое поведение властей. Поэтому можно ожидать, что 25 марта выйдут даже те, кто колебался».