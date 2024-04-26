Глава Госдепа США пригрозил Си Цзиньпину санкциями 26.04.2024, 18:25

1,402

Энтони Блинкен

Из-за поддержки РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил руководству Китая санкциями, если тот не перестанет поставлять России товары, которые позволяют ей «восстанавливать промышленную базу», пишет Politico.

В рамках своего визита в Китай госсекретарь встретился с главой КНР Си Цзиньпином и китайским министром иностранных дел Ван И. В ходе встречи Блинкен «дал понять», что у администрации президента Джо Байдена «заканчивается терпение» из-за отказа Пекина прекратить поддержку Москвы, сообщает издание. Госсекретарь также заявил, что из-за поставляемых Китаем в РФ товаров двойного назначения растет «угроза, которую Россия представляет для стран Европы».

«Мы уже ввели санкции в отношении более чем 100 китайских предприятий. <…> Мы полностью готовы принять дополнительные меры», — подчеркнул Блинкен.

После начала войны с Украиной Китай стал крупнейшим торговым партнером России, заменяя западные компании, покинувшие рынок РФ из-за санкций.

Какие санкции могут ввести США против Китая? Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал украинский дипломат Александр Хара.