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Тиллерсон: Терпение США по отношению к КНДР кончилось

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  • 17.03.2017, 18:47
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Рекс Тиллерсон
Фото: AP

США рассматривают возможность военного удара по целям в КНДР, в случае если северокорейский режим не свернет свою ракетно-ядерную программу.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу во время визита в Южную Корею. По словам Тиллерсона, у Вашингтона кончилось «стратегическое терпение» по отношению к Пхеньяну, и администрация Трампа сейчас рассматривает целый ряд мер экономического, дипломатического и, при необходимости, военного характера в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР, передает «Радио Свобода».

Тиллерсон заявил, что военное решение может потребоваться, если северокорейские ракеты начнут реально угрожать союзникам США в регионе, в первую очередь Японии и Южной Корее. Он также высказался за развертывание в Южной Корее американской системы ПРО, против чего выступает Китай.

Ранее Рекс Тиллерсон посетил Японию. После поездки в Германию в феврале это второе зарубежное турне нового госсекретаря США после вступления в должность.


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