В Барановичах во время футбольного матча произошло ЧП 27.04.2024, 19:03

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Одного из футболистов увезли на «скорой».

Сегодня во время матча «Барановичи» — «Лида» произошло ЧП: игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

Как рассказывает сайт football.by, команда «Барановичи» принимала «Лиду» в матче 4-го тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги.

На 38-й минуте форвард хозяев Дмитрий Галуза столкнулся с защитником «Лиды» Павлом Шорацом. После этого Галуза потерял сознание и не смог продолжить игру. Футболиста увезли сотрудники скорой помощи. В каком состоянии он сейчас, не сообщается.