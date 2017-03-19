Лявон Вольский выступает на выставке картин «Музыка без границ»
- 19.03.2017, 16:16
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19 марта встречей с Лявоном Вольским завершается первая выставка картин белорусских музыкантов.
«Музыка без границ» с 9 марта работала в минском «Цехе» (ул. Октябрьская, 16).
На творческой встрече музыкант обещает захватить с собой гитару и микрофон, рассказать о своем искусстве и устроить распродажу билетов на свой большой концерт, который состоится 8 мая в Вильнюсе (по 45 рублей на танцпол вместо 49).
Прямую трансляцию концерта ведет «Наша Нiва».