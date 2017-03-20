Белорусы Чехии выступили против декрета №3 7 20.03.2017, 10:45

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Тысячи белорусов зарубежья стали «тунеядцами» из-за скандального декрета.

В «Фейсбуке» в группе «Белорусы в Чехии» опубликовано обращение белорусского общества Чехии в посольство Беларуси по поводу последних событий в стране, пишет vkurier.by.

В письме говорится следующее:

Мы, белорусы, живущие в Чехии, с большим беспокойством наблюдаем за последними событиями на нашей Родине. По данным правозащитного центра «Вясна», количество задержанных за акции гражданского и социального протеста в связи с декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества» на 17 марта - более 190 человек. Среди них не только представители политической оппозиции, общественные активисты, обычные протестующие, но и журналисты, а также случайные прохожие.

Нам стыдно за те сюжеты с улиц городов нашей страны, когда мирных граждан во время разрешенных протестных акций жестоко избивают и задерживают скоординированные группы неизвестных лиц. Нам досадно, что ни в чем неповинные люди получают административные штрафы и аресты, в т.ч. журналисты. Это недопустимо в европейской цивилизованной стране, которая на высоком уровне обеспечена милицией и другими службами охраны правопорядка. Просим довести нашу оценку до соответствующего правоохранительного ведомства и потребовать от него объяснений. В противном случае это, безусловно, станет поводом для обращения более пристального внимания к ситуации в Беларуси со стороны международных правозащитных организаций.

Почти каждый из нас, белорусов Чехии, сегодня из-за декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества» считается паразитом белорусского общества - «тунеядцем». А также тысячи белорусов, которые остались без работы в своей стране. Это ужасная ситуация, которая свидетельствует о хроническом заболевании белорусской экономики. Регуляция валюты приводит к катастрофе экспорта и импорта и, как следствие, всего производства в стране. Поэтому заводы и фабрики стоят, а люди теряют работу. Уничтожение предпринимательства откликается на налогах - государство беднеет так же быстро, как и предприниматели, которые потеряли свои фирмы, или их подчиненные, которые остались без работы. Отсутствие реформы в сельском хозяйстве и сохранение колхозов приводят к трагедии белорусского села. Там, где состоятельные фермеры могли бы обеспечить процветание, сегодня все разворовывается и пропивается, ведь у аграриев нет надежды.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» только подкрепляет эту действительность. Мы все честные граждане хотим платить налоги, однако не из бедноты, но из богатства. Именно об этом говорят люди, которые последние недели выходят на улицы белорусских городов. Они требуют, чтобы Беларусь богатела, чтобы белорусское государство было обеспеченным, чтобы страна, которая является частью современной Европы, жила в XXI веке, а не в средневековье. Мы, белорусы Чехии, не хотим жить прошлым.

Белорусы только мечтают о благополучии. Это самый терпеливый, толерантный, преданный народ, который заслуживает хороших зарплат, больших гонораров, успешного бизнеса. Почти все прогрессивное, что создают белорусы, они создают за рубежом. И эти гениальные люди тоже обозваны «тунеядцами».

Репрессии против подобных людей - это гарантированное самоубийство для политической элиты. Уже сейчас иностранные аналитики говорят, что реакция белорусского власти на протесты искренних белорусов - это второй шаг к российской аннексии и установления нового президента, или, скорее, губернатора. Первый шаг, к сожалению, был уже давно и дает основания для самых черных сценариев. Первый шаг был сделан при разгоне парламента в 1995, при замалчивании Куропат, при разгоне демонстраций, при фальсификации выборов, при установлении вертикального управления, при отказе белорусского, при преследовании патриотов страны. Второй шаг - давление на экономические интересы белорусского общества - приведет к третьему. Это будет революция и война.

Мы, белорусы Чехии, которые помнят, как белорусскую нацию уничтожали, не допустим этого. Поэтому мы призываем отменить декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», прекратить преследование протестующих, противостоять аннексии Беларуси к России, реформировать экономику и политическую систему государства, углубить процесс сотрудничества нашей страны и Европейского Союза.

Жыве Беларусь!

С уважением к протестующим и надеждой на лучшее,

Osvětový spolek Skaryna, o.s. / Общественное объединение «Просветительская община Скорина»

Běloruské fórum v Praze "Obrození" / «Белорусский форум в Праге" Возрождение "»

PAHONIA / «Партизан»

Mezinárodní spolek "Centrum občanských iniciativ NÁŠ DOMOV" / Международное общественное объединение «Центр общественных инициатив НАШ ДОМ»

"ASOCIACE PRO MODERNIZACI" / "АССОЦИАЦИЯ За модернизацию»

Běloruský dům v Praze o.s. / «Общественное объединение" Белорусский дом в Праге "»

Белорусы Чехии / Belarusians in Czech Republic (FB-сообщество)