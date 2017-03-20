Российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября 1 20.03.2017, 14:50

Дату в докладе Лукашенко озвучил министр обороны Равков.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября, сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

«Планируется, что учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября», - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на слова Равкова после доклада замысла учения диктатору Лукашенко.

В целом, заметил он, «пространственный размах этого учения очень большой - от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью». На территории Беларуси в учениях будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск, уточнил глава Минобороны республики.

Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию Беларуси для участия в учении.

По информации министра, общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного состава. «От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тыс. военнослужащих и около 280 единиц техники», - сообщил министр.

Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны. «Никакого ажиотажа нет. Все планово», - заверил Равков.

Он сообщил, что задача учений - проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне «союзного государства».

«Направленность региональной группировки войск, подготовка и тренировка ее действий заключается именно в оборонительной составляющей. Для того чтобы представители НАТО, западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию», - рассказал Равков.

По его словам, на сегодняшний день со стороны зарубежных партнеров есть серьезная заинтересованность в приезде и наблюдении за ходом учений. «Мы направим приглашения за 50 суток до начала учений. Те потребности, о которых заявляют западные партнеры, будут выполнены», - сказал министр.