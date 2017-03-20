25 марта надо выйти ради себя 13 Павел Виноградов

20.03.2017, 20:44

Павел Виноградов

Фото: «Еврорадио»

В 14.00 у Академии наук в Минске состоится демонстрация и народное собрание.

Общественный активист Павел Виноградов призвал белорусов выйти на День Воли ради себя.

«Итак, я не знаю как начать, поэтому с места в карьер:

1) «Мне не нравится Статкевич, поэтому я не хочу идти на День Воли». Ну так не приходи ради Статкевича. Приходи ради себя. Ну, или не приходи.

2) «Какой план мероприятия? Расскажи мне план, а то я не приду!». Для тебя пока план такой: в 14.00 ты приходишь на Академию Наук, смотришь на происходящее и находишься там, пока тебя все устраивает. Чуть что - уходишь домой и продолжаешь гундеть в «Фейсбуке».

3) «А Статкевич обеспечит мою безопасность? Пусть даст гарантии и тогда я пойду». Не обеспечит. Я тебе больше скажу - ты не будешь в безопасности даже если дома останешься. Это Беларусь, детка.

4) «25е марта, вообще-то, день рождения БНР. Не хочу протестовать. Хочу праздновать». Ну так не протестуй. Празднуй. В 14.00 на Академии наук.

5) «Ой, да 25-го все сольется нахрен и ничего не будет». Может и не будет. А может и будет. Не знаю. Зато точно знаю, кто обрадуется, если мы не выйдем. Это менты, гэбуха, чиновники и всем известная семейка».

Павел Виноградов