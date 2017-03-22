Двоюродный брат Путина участвовал в глобальной схеме по отмыванию денег 22.03.2017, 8:33

Игорь Путин

Игорь Путин был членом правления одного из банков, входившего в «глобальную прачечную».

21 марта лондонская газета «Гардиан» опубликовала на первой полосе статью, в которой подробно рассказывается, как крупнейшие британские банки оказались замешаны в масштабном отмывании денег российскими злоумышленниками, сообщает издание fakty.ua.

Речь идет о нашумевшей схеме под кодовым названием «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat), в которой были задействованы не менее 500 человек, «в том числе олигархи, московские банкиры, люди, работающие или связанные с ФСБ», утверждает «Гардиан». Среди них обращает на себя внимание «двоюродный брат российского президента Игорь Путин, который был членом правления одного из банков, где находились счета, посредством которых осуществлялось мошенничество».

«Глобальная прачечная» успешно действовала в период с 2011 по 2014 год, когда о ней стало известно российской «Новой газете». Издание провело совместное расследование с международной организацией журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), а также немецкой газетой «Зюддойче цайтунг». Было доказано, что схема помогла мошенникам отмыть 22 миллиарда долларов.

И вот теперь в руки «Гардиан» попали документы, которые указывают на то, что часть этих средств — почти 740 миллионов долларов — прошли через британские банки. Как сообщает издание, в поле зрения органов юстиции попали 17 базирующихся в Великобритании банков, в том числе крупнейшие HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Всем им предстоит объяснить, что им было известно о «Глобальной прачечной» и почему они не отказывались осуществлять подозрительные транзакции.

Также «Гардиан» указывает, что реальная сумма, отмытая по данной схеме, может составлять 80 миллиардов долларов. Издание связалось с Игорем Путиным, но двоюродный брат президента России отказался от комментариев.

Британская газета сообщает, что в упрощенном виде работа «Глобальной прачечной» строилась так. Из России крупные суммы денег переводились сначала в Молдову якобы под видом исполнения решений, принятых молдавскими судами. Затем они отправлялись в Латвию, а оттуда — в другие страны Евросоюза, в том числе Великобританию.

Молдовская полиция считает, что часть отмытых средств оставалась в республике для попыток подкупа местных парламентариев и чиновников для продвижения российских государственных интересов.