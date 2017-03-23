Тереза Мэй: Мы вместе будем двигаться вперед 23.03.2017, 8:29

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Тереза Мэй

Фото: AP

Парламент Великобритании сегодня продолжит работу в обычном режиме.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обращением в связи с терактом, совершенным днем 22 марта у здания парламента в Лондоне, сообщает meduza.io.

«Мы будем вместе двигаться вперед, никогда не уступим террору и не позволим голосам ненависти и зла разделить нас», — сказала Мэй в конце своей речи.

Она подчеркнула, что после теракта «парламент соберется, как обычно», и все жители и посетители Лондона будут заниматься своими делами, «как обычно».

Мэй также заявила, что место для теракта было выбрано не случайно, поскольку парламент символизирует ценности свободных людей: такие как «демократия, свобода, права человека, верховенство закона».

«Любые попытки сокрушить эти ценности путем насилия и террора обречены на провал», — сказала она.

Инцидент у британского парламента в Лондоне случился в среду, 22 марта.

Злоумышленник на машине сначала совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем пытался прорваться в парламент и был застрелен полицейскими. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Как заявил помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули, лондонская полиция полагает, что исполнитель теракта у парламента Великобритании действовал под влиянием международного терроризма.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, он заявил, что речь идет о «связанном с исламизмом» терроризме.

Роули подтвердил, что полиция установила личность нападавшего, но отказался сообщить какие-либо подробности.

По свидетельствам очевидцев, это был мужчина азиатской внешности, вооруженный ножом.

Британские СМИ отмечают, что нападение произошло в годовщину теракта в Брюсселе.