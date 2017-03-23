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Витебск накануне революции: Над банком – «Погоня»

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  • 23.03.2017, 9:30
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Здание Земельно-крестьянского банка в начале 20 века было одним из самых примечательных в Витебске.

Сейчас здесь располагается Витебская государственная академия ветеринарной медицины.

Здание начали возводить в 1913 году, но из-за Первой мировой войны работы затянулись до 1917-го. Автором проекта в псевдорусском стиле был архитектор Константин Тарасов. Одним из элементов декора стала мозаика из «Погони» на главном фасаде, которая в неизменном виде сохранилась до сегодняшнего дня.

Изображение «Погони» находилось на тогдашних гербах города Витебска и Витебской губернии. Однако на обоих присутствовала также императорская корона, а на первом – еще и двухголового орла. На мозаике этих элементов не видно.

Что вдохновило автора мозаики? В программе «Загадкі беларускай гісторыі» на канале «Белсат» об этом рассуждают ведущий, доктор исторических наук Александр Кравцевич и витебский историк Людмила Хмельницкая.


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