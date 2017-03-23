Христиане молятся за свободу белорусов 30 23.03.2017, 20:24

Христиане различных конфессий обратились к властям в связи с происходящим в нашей стране.

Член минской полноевангельской церкви “Новая Жизнь”, юрист Сергей Луканин в связи с ситуацией с массовыми арестами составил текст обращения в высшие инстанции государства: администрацию правителя Беларуси, Верховный Суд, Комитет Государственной Безопасности, Министерство Внутренних Дел, Министерство информации.

В обращении говорится:

Мы, граждане Республики Беларусь, христиане различных конфессий, обращаемся к власть имущим в связи с происходящим в нашей стране.

Мы законопослушные люди, в своей жизни стараемся не нарушать закон, но для нас первичен закон Божий. Мы молимся за власти, за то, чтобы Господь даровал мудрость и любовь к своему народу каждому чиновнику, находящемуся на ответственном месте, так как хотим иметь жизнь тихую и безмятежную, но это не ограничивает нас в праве обличать грешника в нарушении закона Божьего.

Мы берем пример с Иисуса Христа, Который не проходил мимо несправедливости. Несмотря на запреты властей, Иисус говорил истину на площадях, и когда Его поймали и ударили, Он спросил у бьющего: «Что ты бьешь Меня?» (Иоанна 18:23).

К сожалению, сейчас многие из тех наших граждан, которые воспользовались конституционным правом выражать свое мнение на площади, преследуются и избиваются представителями власти, и мы желаем спросить вас: «За что вы их бьете?»

За что вы бьете людей, которые оказались без работы не по своей вине? За что вы бьете студентов, которые не желают жить в страхе? За что вы бьете пенсионеров, которые кормят своих безработных детей из своих пенсий?

Слово Божье говорит, что дьявол есть отец лжи. Зачем вы служите дьяволу, когда говорите ложь с экранов телевизоров? Зачем настраиваете беларусов друг против друга? Зачем придумываете врагов там, где их никогда не было?

Девятая заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Зачем вы заставляете милиционеров лжесвидетельствовать в судах против своих соотечественников?

Судьи, на вас большая ответственность, так как по вашим решениям ломаются судьбы людей, предстоящих перед вами по ложным доносам. Неужели никто из вас не знает, что над всем есть Судия праведный – Господь Бог?

Зная наверняка, что грех влечет за собой вечные последствия для бессмертной души человека, призываем каждого служителя закона, вовлеченного в развернутое противостояние, одуматься, покаяться и больше никогда не грешить. Впереди 25 марта, когда многие граждане нашей страны выйдут праздновать День Воли. В случае, если вы стоите перед выбором – исполнить незаконный приказ о применении насилия против мирных демонстрантов, или потерять работу – помните, нам на этой земле отведен краткий миг по сравнению с вечностью, и от нашего выбора зависит, где мы будем эту вечность проводить.

Сделайте выбор в пользу Бога и Его заповедей, и Он не оставит вас и ваши семьи, позаботится о вашем пропитании, а главное – ваша совесть будет чиста, и вы получите надежду на вечную жизнь с Богом.

Подумайте также о своих детях – от нас с вами зависит, в какой стране они будут жить – в стране, наполненной страхом или любовью.

Бог да благословит вас!

С молитвой.

Подписать обращение можно здесь.