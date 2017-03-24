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Виталий Гурков: Кто-то сильно обос...ся

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  • 24.03.2017, 16:29
  • 21,110
Виталий Гурков

Многократный чемпион мира по муай-тай и участник группы «BRUTTO» Виталий Гурков прокомментировал события в Беларуси.

«Происходит полное безумие. То чувство, когда живешь по правилам, которые устанавливают моральные выродки, живодеры и людоеды. Страшно, когда ты очень впечатлительный, а тебя уже ничего не впечатляет. Когда  в новостях одни задержания, когда хамство, скотство  и ужас стали нормой нашей жизни. Очевидно, что кто-то очень сильно обос...лся, глобально и во всех направлениях. А от кого воняет, мы все знаем… точка», — написал в Фейсбуке Виталий Гурков.


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