закрыть
28 апреля 2024, воскресенье, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Град аномальных размеров выпал в Китае

2
  • 28.04.2024, 18:47
  • 2,326
Град аномальных размеров выпал в Китае

С неба падали льдины размером с кокосовый орех.

Град диаметром более пяти сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило агентство Синьхуа.

«Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени — Прим.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более пяти сантиметров», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, на Центральном телевидении Китая сообщили о гибели пяти человек и 33 пострадавших в результате смерча, который обрушился на территорию провинции Гуандун. Для ликвидации последствий сформированы специальные рабочие группы, состоящие из спасателей, медиков, пожарных, сотрудников общественной безопасности и полицейских. Они занимаются поисками пострадавших и восстановлением инфраструктуры.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох