Град аномальных размеров выпал в Китае 2 28.04.2024, 18:47

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С неба падали льдины размером с кокосовый орех.

Град диаметром более пяти сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило агентство Синьхуа.

«Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени — Прим.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более пяти сантиметров», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, на Центральном телевидении Китая сообщили о гибели пяти человек и 33 пострадавших в результате смерча, который обрушился на территорию провинции Гуандун. Для ликвидации последствий сформированы специальные рабочие группы, состоящие из спасателей, медиков, пожарных, сотрудников общественной безопасности и полицейских. Они занимаются поисками пострадавших и восстановлением инфраструктуры.