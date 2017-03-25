Поздравление с Днем Воли от белорусских добровольцев 4 25.03.2017, 11:57

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Белорусы, которые сегодня защищают независимость Украины, обратились к соотечественникам.

«В тяжелое время мы должны быть вместе, поддерживать и держаться друг друга. Только так можно повлиять на события, которые сейчас происходят в Беларуси. Будущее зависит от всех нас. Давайте покажем, что нас много и мы не боимся. Мы хозяева своей земли. Мы строители своей судьбы. С Днем Воли! Будем вместе! Жыве Беларусь!» - говорится в видеобращении добровольцев.