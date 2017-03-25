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Макрон впервые лидирует в опросах о будущем президенте Франции

  • 25.03.2017, 16:25
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ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН

Он может стать президентов Франции уже в первом туре выборов.

По данным последних опросов, президентом Франции уже в первом туре выборов может стать независимый центристский политик Эммануэль Макрон. За него готовы проголосовать 26 процентов избирателей, передает «Радио Свобода».

Впервые Макрон – по рейтингу – обогнал лидера ультраправых Марин Ле Пен, которую поддерживают сейчас 25 процентов французов.

Третье место в опросах (17 процентов голосов) занимает кандидат консерваторов Франсуа Фийон, оказавшийся в центре финансового скандала.

Напомним, 24 марта Марин Ле Пен посетила Москву, где встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Выступая перед журналистами, она обещала в случае победы на президентских выборах во Франции приложить все усилия для снятия с России европейских санкций. Путин, со своей стороны, заверил, что Москва не намерена вмешиваться во французскую предвыборную кампанию, но имеет право принимать любых политиков из этой страны.

Выборы президента Франции планируется провести в два тура – 23 апреля и 7 мая.


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