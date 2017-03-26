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Минчанка: Лукашенко и правительство – в отставку!

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  • 26.03.2017, 12:39

Жители столицы вышли на акцию солидарности с задержанными.

«Вчера было много техники, водометы, автозаки, стояли обычные автобусы, а в них люди, а с людей снимают наручники, стоит старик облокотившись. Я постояла , посмотрела три минуты, ушла домой. Всю ночь не спала. Сегодня пешком сюда пришла, не на автобусе, пешком. Тут уже все обложено. Наши же дети будут нас задерживать! Будут хватать за руки, за ноги и бить! Лукашенко, уходи! Правительство - в отставку! Невозможно терпеть! Разве можно столько терпеть? Мы – свободные люди! Лукашенко и правительство – в отставку, забрали наши деньги! А мы нищие!»

Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции солидарности с задержанными в Минске.


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