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Сотни украинцев пикетировали белорусское посольство в Киеве

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  • 26.03.2017, 21:21
Фото: svaboda.org

Также акции солидарности прошли в Харькове и Львове.

Акцию солидарности с жертвами репрессий в Минске проводили ряд общественных активистов различных организаций и структур - от «Международной амнистии» до анархистов, передает «Радыё Свабода».

Были здесь и белорусы, которые вынужденно живут в Киеве. На акции прозвучали требования к международным структурам повлиять на белорусскую власть и освободить политзаключенных. Также акции солидарности прошли в Харькове и Львове.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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