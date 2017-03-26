Сотни украинцев пикетировали белорусское посольство в Киеве 16 26.03.2017, 21:21

Фото: svaboda.org

Также акции солидарности прошли в Харькове и Львове.

Акцию солидарности с жертвами репрессий в Минске проводили ряд общественных активистов различных организаций и структур - от «Международной амнистии» до анархистов, передает «Радыё Свабода».

Были здесь и белорусы, которые вынужденно живут в Киеве. На акции прозвучали требования к международным структурам повлиять на белорусскую власть и освободить политзаключенных. Также акции солидарности прошли в Харькове и Львове.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org