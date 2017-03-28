закрыть
28 марта 2017, вторник, 14:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: В среду будет до +15 градусов

  • 28.03.2017, 11:54
  • 2,850

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 29 марта.

Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла, по юго-западу ночью - 1-5 выше нуля, днем - 10-15 градусов тепла.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции