Синоптики: В среду будет до +15 градусов 28.03.2017, 11:54

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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 29 марта.

Ночью прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем ожидается увеличение облачности, на большей части территории страны осадки (дождь, мокрый снег).

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов. Днем будет 3-9 градусов тепла, по юго-западу ночью - 1-5 выше нуля, днем - 10-15 градусов тепла.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.