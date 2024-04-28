«Коммандос» зачищают плацдарм: майор ВСУ раскрыл сценарий прорыва на левом берегу Днепра 28.04.2024, 11:50

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У украинских военных уже есть подобный опыт.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал информацию о том, что Великобритания заявила о передаче Украине нового пакета помощи, в который входят несколько десятков катеров.

«Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о «коммандос», то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Он напомнил, что у украинских военных уже был опыт когда они высаживались на крымском побережье и атаковали «вышки Бойко».

«А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который должны расширить. Здесь и коммандос, и военные катера, и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к именно таким действиям», - добавил Гетьман.