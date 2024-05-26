«На старте айтишник будет зарабатывать $300—500 в месяц» 4 26.05.2024, 11:33

Насколько сложно войти в ІТ в 2024 году?

По официальным данным, численность работников ІТ-отрасли в Беларуси только за 2023 год сократилась на 16%. Параллельно с этим на глобальном уровне растут опасения по поводу того, что на численность занятых в отрасли может сильно повлиять развитие искусственного интеллекта, пишет «Наша Ніва».

Нет того, что раньше было

Еще несколько лет назад интернет был полон историй о легком входе в профессию и быстром росте зарплат. Саму ІТ-отрасль называли драйвером роста белорусской экономики. Но похоже, что лучшие времена в ІТ закончились. Войти в сферу без опыта работы сейчас намного сложнее, чем это было еще 3-5 лет назад.

HR-специалист одной из ІТ-компаний говорит, что в последние годы найти работу джуну гораздо сложнее, чем этот было до войны.

Пиковым – и последним — годом, когда в белорусском ІТ наблюдался прирост занятых, был 2021 год. Тогда в этой сфере работали 108 тысяч специалистов. По итогам 2023 года таких осталось около 88 тысяч.

Новички проходят только под проект

«Новых сотрудников в штат потихоньку берем, но для этого нужно, чтобы кандидат прошел на конкретный проект», — объясняет специалист.

То есть джуну, который пытается устроиться на работу, предлагают ждать, пока у компании не появится соответствующий проект. Только после его появления назначают собеседование с заказчиком.

Со старта не более 300—500 долларов в месяц

«Если кандидат не проходит, то приходится ждать дальше. При этом мы никому не запрещаем параллельно искать место в другой компании.

Но иногда бывает, что кандидат действительно толковый, имеет сильную теоретическую базу и мотивацию. Тогда можем взять в штат. Таких людей около месяца подтягиваем, учим, как проходить собеседования, после чего предлагаем собеседования с заказчиками», — объясняет специалист.

Получается, что, чтобы сразу попасть в штат, джуну сперва нужно успешно пройти собеседование с техническими специалистами компании. Для этого он должен прекрасно владеть теорией, делать учебные проекты, показать свой код.

При этом, по словам собеседника, такой человек должен быть готов к тому, что на старте он будет зарабатывать 300—500 долларов в месяц. После, когда уже попадет на проект, то к этому окладу добавятся проектные бонусы.

Что касается уже специалистов с опытом работы, то им, по словам HR-менеджера, найти работу проще, чем новичкам, ведь легче попасть на проект.

Но, как и в случае с джунами, на работу в штат за исключением редких случаев берут только когда находится место на проекте. Трудоустроиться в штат даже мидлом сейчас сложнее, чем это было несколько лет назад.

Что по вакансиям?

На популярном сайте по поиску работы rabota.by для начинающих программистов около 50 вакансий, на которые готовы трудоустроить специалиста без опыта работы.

Таким обещают зарплату от 200-300 до 400-800 долларов на руки.

Для сравнения, для айтишников с опытом работы от 1 до 3 лет размещено около 300 вакансий. Аналогичное количество предложений и для специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет.

Отдельно в ІТ-индустрии можно выделить образовательные курсы, которых по-прежнему много, ведь это отдельный вид бизнеса, первичная задача которого — дать человеку знания, а не обеспечить его работой.

При этом наш собеседник предупреждает, что людям, которые хотят войти в ІТ с нуля, стоит забыть истории 3-5 летней давности, когда по завершении курсов можно было относительно легко найти себе работу.

«Белорусский ІТ-сектор сужается, а вместе с ним и количество рабочих мест, поэтому джунам сейчас особенно сложно. Трудоустраивать человека без опыта работы означает, что работодателю нужно инвестировать в его обучение, ждать, пока он подрастет. В ситуации, когда на рынке хватает специалистов с опытом, возиться с джунами особой потребности у компаний нет.

Поэтому мидлы и сеньоры без работы не останутся, хотя бывает, что по зарплате они могут опуститься на уровень ниже», — добавляет собеседник.