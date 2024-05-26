Обнаружены уникальные сокровища Империи Хань 26.05.2024, 12:09

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Ученые были удивлены богатством китайской семьи.

Китайские археологи обнаружили в 580 км от Китая в провинции Шаньдун сразу три гробницы, которым примерно 1800 лет. Две из этих гробниц были разграблены, а вот третья осталась нетронутой. Ученые считают, что там были похоронены члены одной богатой семьи, пишет Live Science.

Хотя две разграбленные гробницы находятся в плохом состоянии, третья осталась нетронутой и содержит более 70 артефактов, в том числе железный меч и бронзовые зеркала, помещенные туда в рамках погребальных обрядов.

Все три гробницы были построены в период существования в Китае Империи Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) и расположены в 580 км от Пекина в деревне Дачжуанцзы в южной части городского округа Жичжао. По словам археологов, гробницы были обнаружены под курганом в местном парке, который в прошлом сильно пострадал в результате сельскохозяйственной деятельности.

Хотя две разграбленные гробницы находятся в плохом состоянии, третья осталась нетронутой и содержит более 70 артефактов, в том числе железный меч и бронзовые зеркала, помещенные туда в рамках погребальных обрядов

В каждой из трех гробниц были обнаружены останки двух человек. Учитывая, что археологи в двух захоронениях обнаружили надписи с фамилией Хуань, то предположили, что весь погребальный комплекс принадлежал одной богатой семье.

Гробница, которая не была разграблена имеет длину 6,7 метра, а ее центральная погребальная камера была заполнена зеленой глиной спустя некоторое время после того, как туда поместили два гроба и погребальный инвентарь.

В каждой из трех гробниц были обнаружены останки двух человек. Учитывая, что археологи в двух захоронениях обнаружили надписи с фамилией Хуань, то предположили, что весь погребальный комплекс принадлежал одной богатой семье

Гробы размещены таким образом, что что между ними находится деревянная перегородка с декоративными окнами и дверьми. Ученые считают, что такое подобие жилища было создано не просто так, ведь в гробнице рядом похоронили мужа и жену, но в разное время.

Хотя кости людей внутри гробов истлели, среди погребального инвентаря ученые обнаружили бронзовые зеркала, железный меч, глиняные сосуды, и медную печать для документов. По словам ученых, один под одним из гробов находилась тележка для ее перемещения и это очень необычная находка.

Хотя кости людей внутри гробов истлели, среди погребального инвентаря ученые обнаружили бронзовые зеркала, железный меч, глиняные сосуды, и медную печать для документов

Все три гробницы стали для археологов важными открытиями, но именно не разграбленная гробница поможет больше узнать больше о погребальных обрядах в этом регионе Китая времен Империи Хань. По словам ученых, один из гробов был сделан из ствола единственного дерева. Гробы такого типа, которые отсеется к эпохе Империи Хань, археологи находят очень редко.