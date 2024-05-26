Эксперт: Путин в Беларуси готовил атаку на одну из стран НАТО 26.05.2024, 8:41

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Не исключен тройной удар в ближайшее время.

Глава РФ Владимир Путин приезжал в Беларусь для подготовки атаки на одну из стран НАТО.

Об этом заявил украинский политтехнолог Тарас Загородный:

— Активность Путина в Беларуси считаю подготовкой атаки на одну из стран НАТО. Скорее всего Китай требует от Путина этого в обмен на ресурсы. Китаю нужно, чтобы Россия полностью порвала с Западом и стала их союзником. Не исключаю, что Китай будет требовать участия России в захвате Тайваня. Потому что своего флота может не хватить, а у России есть.

Это напоминает ситуацию, в которой оказался сам Китай в 1969 году, когда он нелогично напал на остров Даманский. США требовали доказательств того, что они окончательно порвали с СССР в обмен на потепление отношений и ресурсов со стороны США. Китай получил, что хотел, а США получили ослабление СССР, поскольку теперь он был вынужден держать огромную группировку войск еще на границе с Китаем.

Не исключаю одновременной атаки на НАТО, Тайвань и Южную Корею со стороны КНДР в ближайшее время. На что рассчитывает Пекин? На явную неадекватность группы Селивана-Бьорнса с курсом на постоянное умиротворение агрессоров и опасения Байдена идти на обострение перед выборами. Хотелось бы ошибаться, но очень похоже на это.