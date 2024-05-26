Синоптики спрогнозировали в Беларуси жару до +29°C на последние дни мая и начало лета 26.05.2024, 11:51

Пройдут скоротечные грозы и локальные ливни.

По-настоящему летнее тепло во всех регионах Беларуси спрогнозировал на следующую неделю, с 27 мая по 2 июня, синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, средняя температура воздуха будет минимум на 5°C выше климатической нормы, а грозовая активность, которая удивляла белорусов на уходящей неделе мощными ливнями, порой даже с градом, также пока не утихнет.

По словам специалиста, несмотря на то, что следующая неделя «обещает быть очень теплой», погода по-прежнему будет характеризоваться «большой неустойчивостью».

«Это значит, что в большинстве дней без скоротечных грозовых дождей не обойдется. Правда, процесс этот довольно локален: где-то ливни, грозы, а где-то только отдаленные раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах», заявил Рябов в эфире телеканала ОНТ.

«Очень теплое начало июня» пообещала Беларуси и модель ECMWF. Авторы телеграм-канала о погоде Nadvorie поделились прогнозом, а также картой температурных максимумов за субботу, 25 мая, на которой видно, что сейчас самым теплым остается самый северный регион страны — Витебщина. Такую же «благодать» — повсеместные +25..+27°С — специалисты спрогнозировали и на воскресенье, 26 мая.

Температурные максимумы за 25 мая

В начале следующей недели, 27 и 28 мая, согласно прогнозу Белгидромета, дневная температура поднимется еще выше — до +23..+29°С. Ночью она не будет опускаться ниже +8°С, а в отдельных регионах и вовсе может подниматься до летних +16°С.

На вторник, 28 мая, Белгидромет спрогнозировал кратковременные дожди и грозы «местами по стране», при грозах не исключен порывистый ветер.

Ближе к середине следующей недели, по прогнозу синоптика Рябова, малоактивные атмосферные фронты, идущие с юго-запада Европы, могут принести в Беларуси новую порцию дождей с грозами. Однако на температуре это существенно не отразится: ночью в среду, 29 мая, специалист пообещал от +9°C до +14°C, днем — до +25°C.

Вероятность гроз по всей стране, по словам Рябова, возрастет во второй половине недели. Ночные температуры при этом останутся на летнем уровне — в диапазоне +10°C…+15°C, а вот днем уже не так жарко — в четверг, 30 мая, от +18°C до +23°C, в пятницу, 31 мая, от +19°C до +23°C.

Первые дни лета, как заявил Рябов, также пройдут под влиянием южных малоактивных атмосферных фронтов, с кратковременными дождями, грозами, утренними туманами, которые могут снижать видимость на дорогах до полукилометра. По предварительным данным, ночная температура в следующие выходные, 1 и 2 июня, будет от +10°C до +15°C, а максимальная дневная — до +25°C.