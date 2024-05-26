Зеленский из сожженной типографии в Харькове обратился к миру 1 26.05.2024, 12:17

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Владимир Зеленский

О чем говорил президент Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский из Харькова записал обращение к лидерам мира, чтобы те помогли установить настоящий мир, а не перерыв между ударами.

«Для них это удовольствие — сжигать. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией правят люди, которые хотят сделать нормой сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной.

Нет нации, которая способна остановить такую войну только своими усилиями. Требуется участие лидеров мира.

Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны. И именно поэтому нужны глобальные усилия — саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть», — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина имеет подтверждение участия уже более 80 государств.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си, лидеру Китая. Мы не хотим, чтобы, так же как эти книги, сгорел Устав ООН. Надеюсь, не хотите и вы. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — мира, а не паузы между ударами.

Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия исполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — сказал Зеленский.

Саммит в Швейцарии пройдет 15-16 июня, а предшествовать ему будет встреча лидеров стран G7 в Италии.