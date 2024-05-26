закрыть
26 мая 2024, воскресенье, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На ЧМ-2024 по хоккею будет сыгран уникальный финал

3
  • 26.05.2024, 11:25
  • 3,394
На ЧМ-2024 по хоккею будет сыгран уникальный финал

Впервые в истории.

В воскресенье, 26 мая, определится чемпион мира по хоккею. В матче за титул впервые в истории сойдутся сборные Чехии и Швейцарии.

При этом чехи выигрывали золото шесть раз, в то время как швейцарцы еще ни разу не побеждали в финалах мировых первенств.

Все финалы Чехии

1996. Чехия — Канада — 4:2

1999. Чехия — Финляндия — 3:1, 1:4, 1:0 ОТ

2000. Чехия — Словакия — 5:3

2001. Чехия — Финляндия — 3:2 ОТ

2005. Чехия — Канада — 3:0

2006. Швеция — Чехия — 4:0

2010. Чехия — Россия — 2:1

Все финалы Швейцарии

2013. Швеция — Швейцария — 5:1

2018. Швеция — Швейцария — 3:2 Б

Напомним, что в полуфинальном поединке Чехия забросила семь шайб Швеции, а Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко