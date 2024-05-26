На ЧМ-2024 по хоккею будет сыгран уникальный финал 3 26.05.2024, 11:25

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Впервые в истории.

В воскресенье, 26 мая, определится чемпион мира по хоккею. В матче за титул впервые в истории сойдутся сборные Чехии и Швейцарии.

При этом чехи выигрывали золото шесть раз, в то время как швейцарцы еще ни разу не побеждали в финалах мировых первенств.

Все финалы Чехии

1996. Чехия — Канада — 4:2

1999. Чехия — Финляндия — 3:1, 1:4, 1:0 ОТ

2000. Чехия — Словакия — 5:3

2001. Чехия — Финляндия — 3:2 ОТ

2005. Чехия — Канада — 3:0

2006. Швеция — Чехия — 4:0

2010. Чехия — Россия — 2:1

Все финалы Швейцарии

2013. Швеция — Швейцария — 5:1

2018. Швеция — Швейцария — 3:2 Б

Напомним, что в полуфинальном поединке Чехия забросила семь шайб Швеции, а Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду.