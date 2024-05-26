Белорусские добровольцы ведут городские бои в Волчанске 26.05.2024, 12:27

На самом «горячем» участке харьковского направления.

Беларусские добровольцы из еще одного подразделения защищают Украину на харьковском направлении. Об этом сообщили 26 мая в Русском добровольческом корпусе. Репост их публикации сделали в телеграм-канале Белорусского волонтерского корпуса.

«Воины Русского добровольческого корпуса совместно с побратимами из БДК ведут городские бои в районе Волчанска», – говорится в сообщении.

Ранее заявлялось, что беларусские добровольцы из полка Калиновского вместе с бойцами Международного легиона ГУР МА Украины также воюют на харьковском направлении.

В последнее время к харьковскому направлению приковано большое внимание, поскольку российские войска наступают там. На брифинге 24 мая представитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Игорь Прохоренко сообщил, что Силы обороны Украины остановили российские войска на харьковском направлении и ведут контрнаступательные действия.