Удар по главному перевалочному узлу белорусских НПЗ: результат показали из космоса
- 28.04.2024, 8:37
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Часть нефтебазу выгорела дотла.
В сети показали спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу «Роснефти» в селе Раздор Смоленской области. На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.
Соответствующие кадры опубликовало «Радио Свобода». «Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области», – говорится в сообщении.
Кроме этой базы, 24 апреля также было атаковано НПЗ «Роснефти» в другом населенном пункте региона, Ярцево.
По данным украинских источников, на этих двух объектах находилось 26 тысяч кубометров нефти.
За период с начала 2024 года украинские беспилотники уже нанесли повреждения 18 российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к уменьшению производства почти на 14 процентов.