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По улицам Гомеля ездил пьяный квадроциклист

  • 12.05.2024, 2:43
По улицам Гомеля ездил пьяный квадроциклист

Он катал прохожих.

Сотрудники ГАИ задержали пьяного квадроциклиста, который ранним утром катал желающих на своем транспорте. Сообщение о том, что пьяный мужчина на квадроцикле приехал в одно из гомельских заведений и катает людей, поступило в милицию 5 мая около 04:45.

Подъезжая к заведению, инспекторы ДПС увидели, что молодой человек вблизи клуба ездит по тротуару на квадроцикле с пассажиром.

За рулем оказался 27-летний местный житель. При виде сотрудников ГАИ он остановился. Мужчина утверждал, что на квадроцикле не ездил, так как тот не заводится. Однако ему продемонстрировали запись с камер видеонаблюдения.

На молодого человека составлено 3 административных материала, транспорт доставлен на штрафную стоянку, а сам водитель находится в ИВС, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

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