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В России вспыхнул мощный пожар возле завода «КамАЗ»

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  • 28.04.2024, 11:37
  • 2,740
В России вспыхнул мощный пожар возле завода «КамАЗ»

Возгорание сопровождается сильным задымлением.

Мощный пожар вспыхнул вблизи завода «КамАЗ» в России. В сети показали кадры с места инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе «КамАЗ», расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.

В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.

«КамАЗ» - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.

Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.

Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.

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