В России вспыхнул мощный пожар возле завода «КамАЗ»1
- 28.04.2024, 11:37
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Возгорание сопровождается сильным задымлением.
Мощный пожар вспыхнул вблизи завода «КамАЗ» в России. В сети показали кадры с места инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Россияне в соцсетях сначала написали, что пожар возник на автосборочном заводе «КамАЗ», расположенном в городе Набережные Челны в Татарстане. Однако позже в сети написали, что якобы возле завода вспыхнул мусор.
В сети показали кадры мощного пожара. На видео заметно, что возгорание сопровождается сильным задымлением.
«КамАЗ» - это крупнейший российский производитель грузовых, легковых автомобилей, тракторов и комплектующих. Компания входит в десятку крупнейших производителей больших грузовиков.
Главные производственные мощности расположены в Набережных Челнах.
Из открытых источников также известно, что КамАЗ является главным поставщиком автомобильной техники для российской армии.