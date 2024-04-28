СМИ: Кадыров готовится к бегству из Чечни 28.04.2024, 12:50

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Рамзан Кадыров

Рассматриваются два варианта «запасного аэродрома».

Глава Чечни Рамзан Кадыров всячески пытается продемонстрировать бодрость духа и тела, однако слухи о серьезных проблемах со здоровьем — небезосновательны.

Как сообщают источники российского телеграм-канала «Московская прачечная», неизвестно, как долго врачи смогут поддерживать состояние главы Чечни на нынешнем уровне.

Понимая необратимость процессов, Кадыров пытается заручиться гарантиями Москвы о преемственности для своего клана к тому моменту, когда он станет полностью недееспособным.

В качестве преемника пока согласована кандидатура «признанного къонаха чеченского народа», а также «героя всех мусульман» — 16-летнего Адама Кадырова, которому на первых порах будет помогать Адам Делимханов.

В то же время, по информации источников, вопрос с лишением Чечни привилегированного статуса после выхода из игры Рамзана Кадырова де-факто решен. Незавидная участь ждет и окружение Кадырова.

Судя по всему, глава Чечни понимает, что все достигнутые договоренности о передаче власти и гарантии безопасности действуют ровно до тех пор, пока он сам дееспособен. Желающих зачистить Чечню от клана Кадырова выстроится очередь — как на федеральном уровне, так и на региональном.

В качестве запасного аэродрома для собственной семьи Рамзан Кадыров рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ. Особенно активизировался глава Чечни после того, как ситуация с арестом замминистра обороны РФ Тимура Иванова продемонстрировала, что неприкасаемых нет, и бить можно даже по Шойгу.