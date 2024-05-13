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Президентские выборы в Литве: будет второй тур

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  • 13.05.2024, 8:05
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Президентские выборы в Литве: будет второй тур

В нем встретятся те же кандидаты, что и пять лет назад.

После подсчета голосов большинства избирателей выяснилось, что во втором туре президентских выборов в Литве – как и пять лет назад – претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа и кандидат от консерваторов, премьер Ингрида Шимоните.

После подсчета результатов на всех 1895 избирательных участках стало ясно, что Науседа и Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав 44,54% и 19,94% голосов избирателей, сообщает Delfi.

И. Вегеле, баллотировавшийся на президентских выборах независимым кандидатом, занял третье место. Он считался одним из наиболее вероятных оппонентов Гитанаса Науседы во втором туре президентских выборов. Он получил 12,47%.

Далее следуют: Ремигиюс Жемайтайтис с 9,97 проц., Эдуардас Вайткус с 7,66 проц., Дайнюс Жалимас с 3,29 проц., Андрюс Мазуронис с 1,47 проц. и Гедримас Еглинскас с 1,33 проц. голосов избирателей.

В этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда во второй тур выборов прошли также Науседа и Шимоните. Правда, тогда результаты первого тура выборов оказались несколько более благоприятными для Шимоните, чем для Науседы.

Рекордная явка избирателей

Эти президентские выборы 2024 года и референдум о сохранении гражданства отличались невероятно высокой явкой избирателей, удивившей даже политологов.

Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), свою предвыборную волю заявили 59,37% избирателей. Это самая высокая явка избирателей на президентских выборах за более чем два десятилетия.

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