Жительница Гродно показала дом после прямого удара молнии 4 6.06.2024, 21:02

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Полностью сгорела проводка, взорвался счетчик, на крыше сквозная дыра.

Жительница Гродно Ярослава Головенко показала в соцсети TikTok дачный дом после прямого удара молнии.

- В наш дачный домик в городе Гродно 2 июня ударила молния во время грозы. Сгорела полностью вся проводка, взорвался счетчик, взорвался щиток электрический на улице, - рассказала она.

Девушка уточнила, что ее мама живет на даче, однако в день, когда все случилось, женщину забрали в город посмотреть за сыном и это ее спасло.

- Также полностью развалилась дымоходная труба, - добавила о последствиях удара молнии жительница Гродно.

По ее словам, осколки от кирпичей валяются на всей территории участка и на соседних. Она уточнила, что молния ударила конкретно в их дом, но проводки также пострадали и в других домах товарищества. Кроме того, у многих взорвались счетчики, у кого-то сгорели провода.

Девушка добавила, что дом внутри полностью обшит вагонкой, много-много текстиля и чудом является тот факт, что он не сгорел.

- Теперь на месте удара молнии на нашей крыше сквозная дыра. Нужно все ремонтировать. Полностью менять проводку.

Она обратила внимание на то, что дачный дом не был застрахован и ремонт придется делать за свой счет.

- Всегда нужно страховать движимое и недвижимое имущество. Всегда кажется, что беда придет к кому угодно, но только не к тебе.