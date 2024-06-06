МИД Польши требует у Беларуси выдать убийцу польского пограничника
- 6.06.2024, 21:35
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Временного поверенного в делах Беларуси вызвали «на ковер».
В МИД Польши после смерти раненого на границе с Беларусью пограничника вызвали временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко.
Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
Во врученной ему ноте протеста Польша решительно требует прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционных потоков.
«Учитывая то, что преступление произошло на польской стороне границы, а также в связи с расследованием, которое проводит прокуратура, МИД также требует идентификации и выдачи подозреваемого в убийстве польского гражданина», – говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский прокомментировал последние события на митинге «Гражданской коалиции» в Познани.
«Это был действительно несчастливый день, погиб польский солдат. Слова солдатской присяги защищать свою родину были, к сожалению, выполнены, отдав за нее свою кровь и жизнь», – сказал он.
По его словам, «когда кто-то пробивается с ножом через забор через государственную границу, ударяет функционера польского государства, пограничника, солдата, то это не беженец, а обычный бандит».
«Мы требуем от белорусских властей установить личность этого убийцы и передать его польским властям в рамках расследования, которое уже ведет наше Министерство юстиции», – сообщил Сикорский.
Ранее в четверг стало известно, что в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда завезенные Лукашенко мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.
28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковни группа из около 50 иностранцев бросала в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.
После этого премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне.
Президент Польши созывает Совет нацбезопасности из-за инцидентов на границе с Беларусью.