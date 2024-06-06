Президент Польши созывает Совет нацбезопасности из-за инцидентов на границе с Беларусью 6.06.2024, 18:48

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Анджей Дуда

Подробности.

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности. Причиной стали инциденты с участием мигрантов на границе с Беларусью.

Заявление главы польского государства приводит PAP.

Во время брифинга у президента Польши спросили о задержании трех польских солдат, которые несколько месяцев назад произвели предупредительные выстрелы в сторону мигрантов — они пытались прорваться в страну с территории Беларуси.

Дуда ответил, что задержание солдат — это возмутительная ситуация, которая требует объяснения.

Также президент Польши добавил, что его тревожит недавнее нападение мигрантов на польских пограничников на границе с Беларусью.

«Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности», - подчеркнул Дуда.

По словам главы государства, он не хочет созывать заседание во время кампании перед выборами в Европарламент, которые проходят с 6 по 9 июня, поэтому оно состоится в понедельник, 10 июня, во второй половине дня.