Bild узнал план Германии на случай войны 3 6.06.2024, 21:26

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Через страну пойдут эшелоны войск НАТО.

Правительство Германии представило новый военный план, пишет Bild. Документ закрепляет меры, которые необходимо предпринять во время потенциального военного конфликта.

В рамках плана войска НАТО будут переброшены через всю страну на восточный фланг, где будут располагаться немецкие силы. Власти смогут отдать приказ о срочной эвакуации из ряда районов страны, при этом запрещено разделять семьи.

Правительство сможет обязать компании производить товары только для нужд обороны. Больницы в свою очередь должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».

Из-за потенциального кризиса поставок продовольствия правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес на секретных складах. В Германии также существует чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, преимущественно в городских центрах, одним горячим обедом в день, следует из документа.

В случае крупного конфликта в стране вернется обязательная военная служба — граждане могут быть призваны в армию в любое время. Служба занятости при этом сможет обязать граждан старше 18 лет работать на определенной работе, к примеру на почте и в пекарнях.

Süddeutsche Zeitung писала, что «Рамочные рекомендации по общей обороне» были одобрены правительством ФРГ еще в январе 1989 года, когда Германия была разделена. Теперь немецкий кабмин хочет принять новые общие руководящие принципы защиты в чрезвычайных ситуациях — то есть речь идет об адаптации текста более старого документа.

Из рекомендаций, которые приводила SZ, следует, что в случае конфликта полномочия канцлера значительно возрастут — он станет руководить обороной страны, пишет газета. Также из документа следует, что государство может конфисковать продукты питания при их нехватке из супермаркетов. Также там сказано, что в случае конфликта женщин в возрасте от 18 до 55 лет могут обязать работать в гражданской системе здравоохранения и стационарных военных госпиталях.