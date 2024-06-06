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Bild узнал план Германии на случай войны

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  • 6.06.2024, 21:26
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Bild узнал план Германии на случай войны

Через страну пойдут эшелоны войск НАТО.

Правительство Германии представило новый военный план, пишет Bild. Документ закрепляет меры, которые необходимо предпринять во время потенциального военного конфликта.

В рамках плана войска НАТО будут переброшены через всю страну на восточный фланг, где будут располагаться немецкие силы. Власти смогут отдать приказ о срочной эвакуации из ряда районов страны, при этом запрещено разделять семьи.

Правительство сможет обязать компании производить товары только для нужд обороны. Больницы в свою очередь должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».

Из-за потенциального кризиса поставок продовольствия правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес на секретных складах. В Германии также существует чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, преимущественно в городских центрах, одним горячим обедом в день, следует из документа.

В случае крупного конфликта в стране вернется обязательная военная служба — граждане могут быть призваны в армию в любое время. Служба занятости при этом сможет обязать граждан старше 18 лет работать на определенной работе, к примеру на почте и в пекарнях.

Süddeutsche Zeitung писала, что «Рамочные рекомендации по общей обороне» были одобрены правительством ФРГ еще в январе 1989 года, когда Германия была разделена. Теперь немецкий кабмин хочет принять новые общие руководящие принципы защиты в чрезвычайных ситуациях — то есть речь идет об адаптации текста более старого документа.

Из рекомендаций, которые приводила SZ, следует, что в случае конфликта полномочия канцлера значительно возрастут — он станет руководить обороной страны, пишет газета. Также из документа следует, что государство может конфисковать продукты питания при их нехватке из супермаркетов. Также там сказано, что в случае конфликта женщин в возрасте от 18 до 55 лет могут обязать работать в гражданской системе здравоохранения и стационарных военных госпиталях.

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