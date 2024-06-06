Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus
- 6.06.2024, 20:50
Канцлер Германии уже не такой категоричный и планирует проконсультироваться с союзниками.
Канцлер Германии Олаф Шольц уже не такой категоричный в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Заявление Шольца приводит «Голос Америки».
В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.
Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы «каждый ребенок, который родился сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране».
Он добавил, что перед любыми решениями насчет Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.
«Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии», - отметил Шольц.