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Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus

  • 6.06.2024, 20:50
Шольц смягчил позицию по поводу передачи Украине ракет Taurus
Олаф Шольц

Канцлер Германии уже не такой категоричный и планирует проконсультироваться с союзниками.

Канцлер Германии Олаф Шольц уже не такой категоричный в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Заявление Шольца приводит «Голос Америки».

В ходе своей речи в немецком правительстве Шольц в очередной раз прокомментировал возможность передачи Украине Taurus.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он несет ответственность, чтобы «каждый ребенок, который родился сегодня в Германии, не переживал войну в своей стране».

Он добавил, что перед любыми решениями насчет Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.

«Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии», - отметил Шольц.

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